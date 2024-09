A mais recente atitude de Will Smith após investir na música

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sempre flertando com a música, Will Smith, 55 anos, decidiu afastar-se dos sets para ser cantor em tempo integral. E o palco escolhido para a conversão foi o do Rock in Rio, em cuja programação entrou na última hora, com show marcado para o próximo dia 19. Numa demonstração de que fala sério, acaba de anunciar que deixará o elenco do filme Sugar Bandits, já em fase de produção, no qual viveria um soldado de volta da Guerra do Iraque. “Está na hora de correr atrás do tempo perdido”, declarou ele, que acelerou a guinada depois que seu último sucesso, Bad Boys: Ride or Die, arrecadou mais de 400 milhões de dólares. “Fazer filmes paga muito bem. Sempre que pensava em trocar o cinema pela música, me convenciam a ficar”, conta ele, que pretende embalar a plateia no Rio ao som de rap. É esperar para ver quanto o afã musical resiste às cifras de Hollywood.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Mafê Firpo

Publicado em VEJA de 13 de setembro de 2024, edição nº 2910