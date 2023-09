A mais inusitada atração do próximo festival de Roberto Medina

Por essa os roqueiros, fãs do Rock in Rio e do The Town, não podiam esperar. Ao que tudo indica, segundo fontes da coluna, Roberto Medina, empresário idealizador dos maiores festivais de música do país, está em negociação para fechar, pela primeira vez, uma atração sertaneja já para uma das próximas edições de seus festivais. Ainda segundo uma dessas fontes, Medina já teria sinalizado que o nome que vai inaugurar a música sertaneja em seus festivais é nada menos que Luan Santana. Luan inclusive esteve no The Town a convite de Medina e se encantou com a magnitude das estruturas destinadas ao palco principal. Trata-se hoje do maior nome da música sertaneja no país, atraindo um público jovem, que é o foco dos festivais de Medina. Luan é um nome que vem a calhar quando, mais uma vez, o empresário é questionado por que não há música sertaneja entre as atrações – já que funk, samba e até axé circulam pelos palcos. Apesar de oficialmente não confirmar o nome de Luan, nos bastidores do The Town já é dada como certa sua contratação. Resta saber se será para o Rock in Rio, no ano que vem, ou para o próximo The Town, em 2025.

Lembrando, que esta edição do The Town já ficou marcada pela apresentação de Evidências, tocada no teclado no show do Bruno Mars. O público foi ao delírio. Este foi o empurrãozinho que faltava para que Medina voltasse atrás de uma das suas convicções mais firmes até aqui. É hora dos festivais também se renderem à música que faz a cabeça do interior do país.