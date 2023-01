A mais antiga obra de arte destruída por bolsonaristas terroristas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto ainda se calcula o tamanho do prejuízo causado por atos terroristas ocorridos no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF), ao longo da tarde deste domingo, 8, já se sabe que a mais antiga obra de arte até então em exposição foi totalmente destruída. Trata-se de um vaso chinês da dinastia Shang, de cerca de 3.500 anos. A peça foi um presente do governo da China ao STF. A peça de valor inestimável foi estraçalhada pelos bandidos. Não há como restaurá-la. Seu valor era incalculável.