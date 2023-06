A maior semelhança e a diferença entre Janja e Michelle Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após perfilarem as 34 primeiras-damas da República em Todas as mulheres dos presidentes, publicado em 2019, Ciça Guedes e Murilo Fiuza mergulharam na vida de Janja Silva – apenas a segunda primeira-dama a ter uma carreira independente (depois de Ruth Cardoso, que foi casada com FHC). O resultado dessa investida é o novo livro da dupla, Janja, a militante que se tornou primeira-dama (ed. Máquina de Livros). Em conversa com a coluna, Ciça entrega as diferenças entre a atual mulher de Lula (PT) e Michelle Bolsonaro, a mais recente ex-primeira-dama.

O livro defende que Janja foi fundamental na campanha eleitoral, tendo papel protagonista na narrativa “amor contra o ódio”. Como se deu isso? Desde que Lula foi preso, Janja usava nas redes sociais a hashtag #oamorvencerá. Após a libertação, ela passou a usar #oamorvenceu, frase que, depois, foi bordada na lembrancinha que o casal entregou no casamento. Janja e Lula perceberam que o amor deles contagiou um país que estava dominado pelo comportamento eivado de ódio da extrema-direita.

Janja ocupa neste terceiro mandato o lugar que, em eleições passadas, foi de Zé Dirceu, Duda Mendonça, Palocci, José Genoino, entre outros? Sim, podemos fazer um paralelo com o Lula do primeiro mandato. Naquele momento, o petista contava com o publicitário Duda Mendonça, que criou “Lulinha paz e amor”, e José Dirceu, como principal ministro e articulador político, seus conselheiros. Janja, Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad estiveram ao lado de Lula nos 580 dias de prisão em Curitiba, mesmo quando a repercussão da Lava-Jato tornou Lula radioativo, ninguém queria se aproximar.

O que mais te chamou atenção a respeito da personalidade de Janja? Amigos e colegas de trabalho a descrevem como corajosa. Janja diz que herdou essa característica da mãe, que perdeu os pais ainda menina e trabalhava como doméstica para a família a que foi entregue. Também nos chamou a atenção o fato de que Janja se destacou em todas as posições que ocupou na vida profissional.

O livro narra episódios saborosos do cotidiano de Janja com Lula. Pode contar um desses momentos de intimidade? Vale lembrar o primeiro Dia dos Namorados que celebraram, já com Lula na prisão há dois meses. A amiga e assessora Neudicléia de Oliveira, a Neudi, juntamente com a amiga Luciana Worms e os advogados de Lula, organizaram um “encontro”. Janja foi ao apartamento de Neudi, de onde se avistava o basculante da cela em que Lula estava, e, no horário combinado, o petista piscou três vezes a luz. Em seguida, flores e um presente, providenciados pelos advogados, chegaram a Janja. Foi uma choradeira entre as três amigas, entre goles de vinha e pedaços de pizza.

Continua após a publicidade

Pelo trabalho que vocês têm com pesquisas sobre outras primeiras-damas, o que Janja tem de diferente das demais? Em primeiro lugar, o gosto legítimo pela política. Janja é militante do PT há quase quatro décadas, tem vivência da vida partidária, por ter trabalhado na liderança da sigla na Assembleia Legislativa do Paraná, e experiência em empresas públicas, como Itaipu e Eletrobras. Vale lembrar ainda o fato inédito na história ter uma primeira-dama numa reunião de governadores após grave crise institucional e política (o encontro de Lula com os chefes de Executivos estaduais após os atos terroristas de 8 de janeiro).

Janja e Michelle Bolsonaro têm divergido publicamente sobre vários temas. O que elas têm em comum? Apenas o fato de terem se casado com os dois líderes de lados opostos da política brasileira. Michelle foi escondida por Bolsonaro e seus assessores na eleição de 2018, em razão dos problemas de sua família. Na posse dele, porém, apareceu esfuziante, quebrou protocolos, discursou em libras, deu selinho no marido. Depois, submergiu, e só foi reaparecer na campanha de 2022, na caça ao voto das mulheres. Janja, desde o início da campanha, deu o tom, nas redes sociais, na articulação com artistas e personalidades do meio cultural, levantou bandeiras feministas.

De onde vem essa adoração de Janja pela lua? É um lado místico da primeira-dama? Janja é atenta a tudo que tem a ver com o feminino e, neste sentido, sempre foi ligada à Lua. Ela povoou suas redes sociais com fotos da lua cheia. Curiosamente, o tempo de cárcere do namorado foi contado por Janja em luas cheias. Durante os 580 dias da prisão de Lula, ou seja, um ano e sete meses, foram 18. E o casamento foi marcado para um dia frio de maio em São Paulo, mas como uma lindíssima lua cheia no céu. Esse foi inclusive o tema da festa do casório, Luar do Sertão.

É possível já prever uma eleição futura em que Janja venha candidata? Talvez ela tenha de vencer resistências, antes dessa possibilidade se concretizar, dentro do próprio PT.