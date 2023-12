A maior decepção da TV Globo no ano – em dose tripla

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não foi um ano auspicioso para a teledramaturgia da TV Globo, salvo a ótima Vai na fé como exceção. 2023 se encerra com as três principais novelas no ar sem alcançarem índices satisfatórios de audiência. O combo Elas por elas, Fuzuê, Terra e paixão tem apresentado tramas mornas, sem boas repercussões nas redes. A das 18h merecia um horário que lhe fosse de direito, uma hora mais tarde. A das 19h precisou sofrer interferência de Ricardo Linhares no texto de Gustavo Reiz para dar um sacode no desenrolar dos personagens. A das 21h também ganhou reforço com a entrada de Thelma Guedes, mas não surtiu o efeito desejado – muito em parte por causa do casal central sem química e histórias pífias. Por causa disso, a coluna crava que esta tríade de novelas foi a maior decepção no ano na emissora.

A anunciada onda de remakes (a atual novela das 18h é uma dessas adaptações passadas) vem a remoque do sucesso de Pantanal em 2022. Porém isso tem demonstrado, segundo especialistas em TV, a falta de criatividade de novos autores para fazer frente ao crescimento do streaming. Para o próximo ano, Renascer é a grande aposta para voltar a elevar os índices minguados de audiência no horário das 21h.

Como se não bastasse, o ano marca também o esgotamento dos realities musicais na emissora, que pôs fim ao The Voice Brasil. Em dez anos não conseguiu o seu maior propósito: revelar para o país um grande talento vocal que fosse projetado à fama. Nem a chegada de Fatima Bernardes o salvou.

Fechando a lista dos tropeços da emissora-líder na TV aberta, a repaginada do programa Pipoca com Ivete não trouxe nada de relevante, a não ser uma competição boba entre casais de namorados que disputam no palco quem canta melhor. E o Minha mãe cozinha melhor que a sua, quem se lembra? Nem a presença da simpática Paola Carosella ajudou. Começou o ano como a grande atração das férias e não deixou saudade.

