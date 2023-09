A maior concentração de camisas do Brasil no The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

The Chainsmokers foi a atração escolhida para anteceder o headliner do terceiro dia de The Town, nesta quinta-feira, 7. A dupla de músicos norte-americanos consiste em Alex Pall e Andrew Taggart, que por muitas ocasiões contam com um “terceiro membro não-oficial”, Matt McGuire, baterista do grupo. Na apresentação desta noite, os três vestiram a camisa da Seleção Brasileira e colocaram fogo no palco, com um espetáculo de pirotecnia.

