A mágoa de Nívea Maria por demissão da TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há dois anos, a atriz Nívea Maria, 77, foi demitida da TV Globo, onde trabalhou por mais de 50 anos. O longo relacionamento, no entanto, terminou com uma mágoa por parte da artista, que lamenta o tratamento recebido pelos profissionais envolvidos no desligamento.

Em entrevista ao programa Companhia Certa com Ronnie Von, da RedeTV!, Nívea deu detalhes sobre o ocorrido e destacou que outros artistas concordaram com ela neste ponto. “O Boni diz: você construiu uma parede da rede Globo. Aqueles cem tijolos ali foi você quem fez. Claro, ele coloca isso hoje. Então, a empresa deveria, sei lá, ver uma outra forma de desligar, afastar as pessoas”.

A atriz fez uma comparação para exemplificar o que sentiu no momento. “Doeu? Doeu. Mas é aquilo que a gente diz: ‘Encontramos uma pedra no caminho. O que a gente faz? Vai tropeçar nela, cair? Chorar? Não, vamos pegar, botar ela de lado”, explicou.

Intérprete em novelas que marcaram a história da TV Globo, como O Clone (2001), Caminho das Índias (2009) e Celebridade (2003), Nívea Maria hoje se dedica ao teatro e a algumas produções do streaming. No entanto, ela ainda tem críticas ao novo formato. “Estou achando que o streaming está mostrando só conteúdos muito violentos. A gente já tem violência no jornalismo da televisão brasileira. Você não aguenta tiroteio, assalto, morte…”, pontuou.