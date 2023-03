A luxuosa festa inspirada em Paris da filha de Romário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ivy Faria, filha caçula do senador Romário (PL) com Isabella Bittencourt, completou 18 anos e comemorou o aniversário na noite de sábado, 25, na mansão do pai na Barra da Tijuca. Com decoração luxuosa para 150 convidados, a festa foi produzida no jardim da casa e ganhou decor alusiva ao paisagismo do Palácio de Versailles, cenografia do Arco do Triunfo e Moulin Rouge. Poltronas, cadeiras clássicas, vasos de flores, Torres Eiffel, entre outros detalhes.

O aniversário também contou com personagens circenses para animar os convidados e quatro atrações musicais, além de mais de 2000 doces e um bolo de cinco andares. Ivy é portadora de Síndrome de Dowm e influenciadora digital com mais de 250 mil seguidores em suas redes sociais. Ela usou um modelito preto longo com o busto em renda que, no meio noite, foi transformado em um macaquinho. “Era um sonho dela fazer 18 anos. Chamei meu amigo e produtor Leco Biagioni e ele traduziu perfeitamente o sonho da minha pequena, Uma Noite em Paris. Voa, meu amor”, declarou Romário.