A luta japonesa que Lula treina para o último confronto com Bolsonaro

27 out 2022

Por giovanna.fraguito , Valmir Moratelli

O ex-presidente Lula (PT) intensificou a preparação para o debate da Globo, o último da eleição presidencial deste ano, nesta sexta-feira, 28. O foco é não cair nas armadilhas preparadas pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Para isso, o petista conta com o auxílio da jornalista Olga Curado, como ocorreu no duelo na Band, no dia 16. Ela é preparadora de candidatos e mistura princípios do aikido, arte marcial japonesa, psicologia Gestalt, budismo e meditação. “Sou aikidoísta. No tatame, aprendi que a construção de todas as relações é a base para todas as escolhas, é ter no outro um parceiro – ainda que ele pareça surgir como uma ameaça, porque o que nos diferencia é muito menos do que aquilo que nos iguala”, informa Olga em seu site.

O aikido é uma arte marcial japonesa desenvolvida pelo mestre Morihei Ueshiba, entre os anos de 1930 e 60, como um a extensão de seus estudos marciais e filosóficos. Seus pilares são a harmonia e a defesa pessoal, mas também há uma vertente de competição. Durante a disputa eleitoral, Olga também trabalhou com o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT). Mas agora na reta final focou no treinamento de Lula – junto ao marqueteiro Sidônio Palmeira, com os coordenadores de comunicação da campanha, Edinho Silva e Rui Falcão, e com o ex-ministro da Comunicação Social Franklin Martins.