A luta de Juliano Cazarré para que filha não volte a hospital

Leticia Cazarré, 39, grávida do sexto filho com Juliano Cazarré, 42, contou no Instagram, nesta sexta-feira, 20, os problemas que ela e o ator têm enfrentado para evitar que Maria Guilhermina, de um ano e três meses, volte para o hospital. A menina nasceu com uma doença rara no coração, a Anomalia de Ebstein, e passou por cirurgias ainda recém-nascida. “Desde ontem estamos trabalhando duro com uma equipe de 6 médicos e 5 fisioterapeutas para manter essa princesa em casa, sem precisar internar de novo! Rezem por ela! Estamos fazendo todos os exames para saber por que está com temperatura e frequência cardíaca instáveis… Mas o aspecto geral está muito bom!”, relatou. O casal já têm cinco filhos: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 10, Gaspar, de 3, Maria Madalena, de 2, e Maria Guilhermina. Agora, esperam por mais um menino.