A luta de Jennifer Lopez contra estereótipos latinos em Hollywood

Recém-divorciada de Ben Affleck, 52 anos, e no filme Unstoppable, do Disney+, Jennifer Lopez, 55, sempre criou caminhos para se reinventar no meio artístico. Filha de pais porto-riquenhos e nascida no Bronx, bairro de periferia de Nova York, sua jornada foi recheada de obstáculos, até que conseguisse se tornar um dos rostos mais reconhecidos de Hollywood – no início da carreira, não se sentia merecedora do que conquistava. “A síndrome do impostor é real, especialmente quando você vem de bairros como eu”, admite.

Mas talento não foi o suficiente para sua ascensão, Jennifer costumava a ser colocada em escaninhos estereotipados de uma mulher latina. “Quando comecei, não havia muitos papéis para latinas. Eu estava fazendo testes para papéis com sotaques e estereótipos. Eu ficava pensando: ‘Por que não posso simplesmente interpretar uma protagonista romântica? Por que não posso ser a garota da porta ao lado?’”. A determinação da atriz não falhou. Jennifer não só quebrou barreiras como mergulhou em papéis multifacetados para além de seus traços latinos.

