A ‘loucura romântica’ de Taylor Swift com Travis Kelce

Tudo o que Taylor Swift, 33 anos, queria era desfrutar um momento a sós com o Travis Kelce, 33, o jogador de futebol americano com quem vive aquela fase de princípio de namoro. Poderiam ter ficado no hotel, mas preferiu surpreendê-­lo após o jogo do Kansas City Chiefs, em que ele foi destaque. Com bom tino para negócios, a cantora o levou a um restaurante próximo ao estádio e, para garantir privacidade, selou um acordo com os presentes, prometendo pagar a conta de cada mesa. “O pessoal estava comendo, e a garçonete apareceu avisando que sairia de graça, desde que fôssemos embora. A gente podia levar o que quisesse para casa”, detalhou um fã em vídeo que viralizou nas redes. Em meio a rumores do romance, Travis explicou que eles têm se conhecido aos poucos. “Fiquei desapontado por Taylor não falar antes nem depois dos shows, porque tem de guardar a voz para as 44 músicas que canta”, lamentou. Nem tudo é perfeito.

Publicado em VEJA de 29 de setembro de 2023, edição nº 2861