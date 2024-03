A longa briga de Yasmin Brunet com família de Gabriel Medina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Yasmin Brunet e Gabriel Medina começaram a namorar em março de 2020, oficializaram a união em 2021 e se separaram um ano depois. Durante o relacionamento, a modelo viveu uma relação intensa com a família do surfista. A mãe, Simone Medina, e o padrasto do atleta, Charles Saldanha, eram contra o relacionamento. Eles se afastaram do casal e pararam de seguir Gabriel e Yasmin nas redes sociais. Simone acusava Yasmin de ser controladora.

A treta levou Gabriel a diminuir o repasse mensal que fazia à família. Segundo Simone, não se tratava de uma mesada, mas do pagamento que recebia como sócia da empresa de gerenciamento esportivo do filho. Mãe e filho resolveram a questão na Justiça. Ele cedeu à família imóveis avaliados em milhões de reais. Por outro lado, Simone estava proibida de explorar comercialmente a imagem do filho. A confusão chegou inclusive ao Instituto Gabriel Medina, com sede na Praia de Maresias, em São Sebastião (SP). O órgão era administrado por Simone e Charles, que renunciaram aos cargos e fecharam o instituto.

Durante esse período, Simone deu várias declarações contra Yasmin e chegou até a chamá-la de ‘atriz pornô’, pois afirmou ter um vídeo íntimo da modelo. Yasmin, por sua vez, processou a ex-sogra. Mais tarde, quando Yasmin e Medina terminaram, a separação também foi repleta de polêmicas. Como se vê, nem só de polêmicas dentro do confinamento de um reality se faz um participante. Xii…