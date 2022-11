A ‘licença poética’ de Cássia Kis para contrariar Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que resolveu tornar pública sua visão de mundo bolsonarista, incluindo apoio a atos antidemocráticos e disseminação de fakenews, Cássia Kis se envolve numa polêmica atrás da outra. Mas vai ser no mínimo curioso acompanhar a divulgação de seu novo filme. Em O Pastor e o Guerrilheiro, sob direção de José Eduardo Belmonte, a atriz interpreta a avó da protagonista (Julia Dalavia), filha bastarda de um coronel torturador que lutou na guerrilha do Araguaia em 1975. O longa mostra cenas pesadíssimas da tortura praticada à época – e negada ainda hoje por militares.

A primeira parte foi rodada antes da quarentena, as demais cenas só após o avanço da vacinação contra Covid. Como noticiado pela coluna, durante o Festival de Gramado, o filme foi recebido com vaias por apoiadores do presidente. Cássia não compareceu.

Presença constante na porta de quartéis para apoiar intervenção militar após derrota de Bolsonaro (PL) nas urnas, a atriz também não está confirmada na sessão de convidados do filme no Festival de Cinema de Brasília, que começa nesta segunda-feira, 14. Se não estiver rezando com apoiadores, estará em estúdio, como Cidália, de Travessia. Sobre as recentes acusações que recaem sobre ela, em artigo publicado na Folha de São Paulo neste domingo, 13, Cássia escreveu: “A pressão sobre mim —verdadeiro assédio moral— ganhou contornos policiais (…) por um grupo de ativistas do Rio de Janeiro. Não, meus caros, não sou nem nunca fui homofóbica; sou no máximo mentirofóbica e idiotofóbica.

A atriz Cássia Kis em cena durante o 20º dia de filmagens do longa-metragem "O Pastor e o Guerrilheiro", em Brasília. Foto: Filipe Duque #opastoreoguerrilheiro #cinema #história #guerrilhadoaraguaia #ditaduramilitar #evangélico pic.twitter.com/rXmOSUOzZg — O Pastor e o Guerrilheiro (@opeogfilme) April 1, 2020

As atrizes Julia Dalavia, Cássia Kis e Juliana Zancanaro em cena durante as filmagens de "O Pastor e o Guerrilheiro" em Brasília. Foto: Filipe Duque #opastoreoguerrilheiro #cinema #história #guerrilhadoaraguaia #ditaduramilitar #evangélico pic.twitter.com/DpXCeGoSdY — O Pastor e o Guerrilheiro (@opeogfilme) March 25, 2020

As atrizes Cássia Kis e Julia Dalavia em cena durante o 27º dia de filmagens do longa-metragem "O Pastor e o Guerrilheiro", em Brasília. Foto: Filipe Duque #opastoreoguerrilheiro #cinema #história #guerrilhadoaraguaia #ditaduramilitar #evangélico pic.twitter.com/JzocuG6yyv — O Pastor e o Guerrilheiro (@opeogfilme) July 1, 2020

