A ‘lembrancinha’ de Vladimir Putin ao ditador Kim Jong-Un

Em visita à base de lançamento espacial de Vostochny, no extremo leste da Rússia, em setembro do ano passado, Kim Jong-Un, 40 anos, teceu ao aliado Vladimir Putin, 71, enormes elogios ao carro que lhe foi oferecido para se deslocar pela cidade, um modelo Aurus Senat 2018, feito e desenvolvido no país do “czar”. Em um gesto para reforçar os laços de amizade entre os dois autocratas, Putin fez chegar às mãos do colega um exemplar idêntico ao testado e aprovado por ele. O automóvel, avaliado em 1,5 milhão de reais, foi entregue aos assessores de Kim e coube à irmã do ditador norte-coreano, Kim Yo-jong, “transmitir gentilmente os agradecimentos ao presidente russo, dizendo que o presente serve como demonstração clara das relações pessoais especiais entre os dois”. A lembrancinha fere as sanções da ONU impostas à Coreia do Norte, mas isso é um mero detalhe para a dupla que coleciona desrespeito aos tratados internacionais com a mesma naturalidade com a qual aumenta a frota na garagem.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2024, edição nº 2882