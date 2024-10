A jovem de 15 anos que pagou por show milionário de Gusttavo Lima

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Gusttavo Lima fez, no último fim de semana, seu primeiro show privado após a polêmica que o colocou sob investigação por suposto envolvimento com lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A festa em questão foi o aniversário de 15 anos de Valentina Alves Cabral, que aconteceu em uma casa de eventos em Brasília. Além do sertanejo, o evento contou com o DJ Shark e reuniu quase 700 convidados. Somando as atrações, decoração e o buffet, estima-se que a família tenha desembolsado mais de 2 milhões na comemoração. Valentina Cabral é filha de Adail José Cabral e Geny Celi Alves Cabral, donos da Júpiter Systems, empresa que presta serviços de tecnologia, com base em Angola.