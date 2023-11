A jogada do SBT para faturar em cima da imagem de Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O SBT fez uma parceria com a empresa Fandom Box para lançar uma linha de bonecos colecionáveis do Silvio Santos. Essa é a primeira vez que o dono da emissora vira um ‘brinquedo’ e faz parte de uma homenagem ao Silvinho, animação que aparece durante o Programa Silvio Santos, aos domingos. O lançamento da linha aconteceu durante a Comic Con Experience (CCXP), que começou nesta quarta-feira, 29, em São Paulo, no estande do SBT. O valor do produto é de 99 reais.