A irritante repetição de cenas externas em ‘Travessia’

Ponto turístico e área de lazer dos cariocas, na novela Travessia tudo acontece em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade. Se o elenco não está às voltas com a empresa do Guerra (Humberto Martins), no entre e sai das salas de reunião sempre organizadas, está caminhando ou falando mal de alguém enquanto toma água de coco na Lagoa, cartão-postal do Rio. O cenário ao ar livre é usado constantemente, em quase todo capítulo. E isso mostra, mais uma vez, como a novela de Glória Perez não tem inspiração. Muito além do texto sem apelo de audiência, não é uma trama que encha aos olhos do telespectador. A repetição da Lagoa como cenário externo expõe a preguiça de se sair do óbvio (saudades, Pantanal…).

Guida (Alessandra Negrini) corre na Lagoa, no mesmo trecho que Caíque (Thiago Fragoso) bebe água de coco com Leonor (Vanessa Giácomo). Não por acaso é o local escolhido por Talita (Dandara Mariana) para apreciar a vista. E por aí vai. O curioso é que todo mundo se encontra no mesmo ponto da atração que, com 7,5 quilômetros de extensão, se torna mera “poça d’água” diminuta na visão de Gloria Perez.

Claro que a novela precisa ter um “point” para que seu elenco se esbarre e a história gire. O Quebra-mar da Barra da Tijuca já foi esse lugar em outras novelas da mesma autora, por exemplo. O problema agora é que repetir o mesmo ângulo em recursos de cena deixa a novela, que já não empolga, ainda mais arrastada. Nem as belezas do Rio ajudam Travessia.