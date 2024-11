A irritação de William Bonner com cantora no Jornal Nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

William Bonner, 60 anos, fez um desabafo inesperado e ao vivo no Jornal Nacional desta segunda-feira, 4. O apresentador, que está em Washington, nos Estados Unidos para acompanhar as eleições presidenciais no país, reclamou de uma cantora ao fundo. “Até agora há pouco nós tínhamos um senhor fazendo uma pregação lá atrás, na Casa Branca, e, ao mesmo tempo, tinha uma moça que cantava muito mal, tenho que dizer, cantando também. Estava bem ruim a situação. E agora chegou mais uma pessoa cantando um pouco melhor, mas o barulho aumentou”, comentou Bonner, pedindo desculpas. Logo depois, a reação do jornalista viralizou nas redes sociais. “O Bonner de mau humor representando todos na segunda-feira”, brincou um perfil no X. “Bonner super sincero”, comentou outro usuário.