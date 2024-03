A irritação de Kate Winslet ao fazer cenas de sexo na série ‘O Regime’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No papel de uma chanceler de pendor ditatorial num país europeu fictício, na elogiada série O Regime, do Max, Kate Winslet, 48 anos, relatou uma constrangedora situação que viveu no set. Gravava a toda uma sequência de sexo em que sua personagem ficava com o guarda-costas quando dois integrantes da equipe precisaram ser expulsos do local pelos risos fora de hora — entre eles, o próprio diretor de fotografia da produção. “Isso foi um grande problema para mim”, admitiu a britânica ao Daily Mail, revelando que as esquisitices não pararam por aí. Quanto mais suava no abafado estúdio, seu parceiro de cena, o ator Matthias Schoenaerts, cheio de tatuagens falsas como parte de sua caracterização, via os desenhos borrarem e a tinta respingar. “Era como se eu tivesse um jornal impresso no meu corpo”, lembra Kate. E olha que o filme nem era de terror.

Publicado em VEJA de 8 de março de 2024, edição nº 2883