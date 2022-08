A irritação de Janones ao ser comparado a Carlos Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos preparativos para a entrevista de Lula (PT) ao Jornal Nacional, na noite desta quinta-feira, 25, André Janones publicou uma foto nas redes sociais que anda dando o que falar. Nela, ele aparece ao lado do petista visualizando a tela de um celular. Janones comentou que estava “mostrando pro Lula que vocês me autorizaram a descer o sarrafo no lombo do minions durante a entrevista dele hoje no JN”! De imediato surgiram comentários comparando sua atuação na campanha de Lula, como Carlos Bolsonaro faz com a do pai, Jair Bolsonaro (PL), liderando suas redes sociais. Janones se magoou. “Por favor, não me comparem com Carlos Bolsonaro. Se fôssemos aqui nessa foto, ele teria enchido a mesa de copo americano, tábua de passar roupa e farofa no chão, só pra ver o gado burro gritar: mito mito mito! Essa é a ‘genialidade’ do Carluxo!”.