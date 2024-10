A ironia de Bruna Marquezine sobre casamento em post

Giro VEJA - quinta, 10 de outubro

Pesquisa sobre segundo turno em SP e operação da PF contra Abin Paralela

Pesquisa do instituto Paraná sobre a corrida à prefeitura de São Paulo mostra o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, com 52,8% das intenções de voto e o deputado federal do PSOL Guilherme Boulos com 39%. Esse é o primeiro levantamento feito após a definição dos candidatos que estão no segundo turno. A disputa em SP e a operação contra a Abin paralela são destaques do Giro VEJA.