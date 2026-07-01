A irmã de Casemiro que virou ‘musa da Copa’ na torcida pelo Brasil
Bianca Casemiro ganhou destaque nas redes sociais
Bianca Casemiro, 26, irmã caçula de Casemiro, virou assunto nas redes sociais durante a Copa do Mundo. Enquanto o volante ganhou destaque em campo ao marcar o gol de empate do Brasil contra o Japão, Bianca chamou atenção fora das quatro linhas. Na segunda-feira, 30, ela publicou um registro nas arquibancadas ao lado da mãe, Magda Casemiro, da cunhada, Anna Mariana Casemiro, mulher do jogador, e de Fernanda Cristina, mãe de Vinícius Júnior. Na legenda, resumiu o momento em uma palavra: “Amo”.
Filha de Magda, Bianca é fruto do segundo casamento da mãe de Casemiro. Após a morte do pai, o jogador se tornou uma das principais referências da irmã, que chegou a morar com ele no exterior durante parte da carreira do atleta na Europa. Nas redes sociais, com mais de 58 mil seguidores, ela compartilha viagens, rotina de treinos, moda, beleza e estilo de vida.
Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente
EM UM SÓ LUGAR