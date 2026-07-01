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Cultura

A irmã de Casemiro que virou ‘musa da Copa’ na torcida pelo Brasil

Bianca Casemiro ganhou destaque nas redes sociais

Por Giovanna Fraguito 1 jul 2026, 17h36 | Atualizado em 3 jul 2026, 10h56
Bianca Casemiro
 (Reprodução/Instagram)
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A irmã de Casemiro que virou ‘musa da Copa’ na torcida pelo Brasil Priorize VEJA no Google

Bianca Casemiro, 26, irmã caçula de Casemiro, virou assunto nas redes sociais durante a Copa do Mundo. Enquanto o volante ganhou destaque em campo ao marcar o gol de empate do Brasil contra o Japão, Bianca chamou atenção fora das quatro linhas. Na segunda-feira, 30, ela publicou um registro nas arquibancadas ao lado da mãe, Magda Casemiro, da cunhada, Anna Mariana Casemiro, mulher do jogador, e de Fernanda Cristina, mãe de Vinícius Júnior. Na legenda, resumiu o momento em uma palavra: “Amo”.

Filha de Magda, Bianca é fruto do segundo casamento da mãe de Casemiro. Após a morte do pai, o jogador se tornou uma das principais referências da irmã, que chegou a morar com ele no exterior durante parte da carreira do atleta na Europa. Nas redes sociais, com mais de 58 mil seguidores, ela compartilha viagens, rotina de treinos, moda, beleza e estilo de vida.

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