A ira provocada por Alexandre de Moraes em um único post

Atualizado em 4 out 2022, 09h19 - Publicado em 4 out 2022, 09h00

Na madrugada desta segunda-feira, 3, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), elogiou a realização das eleições “em absoluta harmonia”. Ele escreveu no Twitter: “Parabéns a todos os brasileiros e brasileiras, que mostraram sabedoria e maturidade democrática, votando com segurança e paz! O primeiro turno das eleições gerais de 2022 transcorreu em absoluta harmonia. A Democracia prevaleceu!”.

A reação foi imediata. Eleitores, em sua maioria, do Jair Bolsonaro (PL), criticaram o resultado das eleições, o atraso das filas e até as pesquisas de opinião – coisa que não compete em nada ao TSE. Mais uma vez teve quem pediu voto impresso, mesmo com o sucesso e segurança das urnas eletrônicas. “Segundo turno só pode ocorrer, com voto impresso auditável”, escreveu um. Outro relatou: “Moro em cidade pequena e muitos eleitores do Bolso desistiram por ter que ficar 3 horas em fila. Segundo turno é rápido e aí vem voto”.

