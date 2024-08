A ira de Alice Braga sobre influenciadores que querem ser atores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz Alice Braga, 41 anos, se juntou ao time que vem criticando a entrada de influenciadores no mundo da atuação. Durante uma entrevista a um podcast, a artista, que já atuou em produções como o filme Cidade de Deus (2002) e a série do streaming A Rainha do Sul (2016-2021), criticou a necessidade de ser influente nas redes sociais para conseguir um trabalho.

“Você tira a possibilidade de atores incríveis serem descobertos porque eles não têm seguidor. O nível de ansiedade absolutamente desnecessário em uma profissão que basicamente é a exposição, que é o se jogar e viver o presente. Eu sou tímida, por exemplo. Ficar fazendo vídeo para ganhar seguidor, para você conseguir ser chamado para um teste, é de uma brutalidade com a profissão do ator, de uma agressividade com o que é ser o ator e com o indivíduo, com a pessoa que escolheu essa profissão, muito grande. Eu fico revoltada”, comentou a atriz.

A entrevista circulou nas redes sociais, viralizando, principalmente, entre os artistas. “É isso. Ter que se formar em medicina e Instagram, psicologia e Instagram, atuação e Instagram. Loucura”, escreveu Alice Wegmann nos comentários da publicação. Armando Babaioff, que já se desabafou em outras ocasiões sobre o assunto, foi direto: “Exato”.

Já a atriz Malu Galli, que fez uma participação recente no remake de Renascer, da TV Globo, compartilhou o vídeo questionando a exigência de os profissionais levarem o público para suas obras. “A arte do ator (não esqueçamos que estamos falando disso) não se mede por likes em conteúdos nas redes; a potência criativa, o poder de comunicação com o público não pode ser contabilizado por algoritmos. Esta nova ‘atribuição’ ao trabalho do ator é motor de ansiedade, frustração, desvio de propósito e de sentido para um fazer antigo que atravessou os séculos e continua movimentando multidões pelo mundo, gerando lucro e fazendo a roda girar. Estou falando de outro tipo de ‘engajamento’. Estou falando de fazer refletir, emocionar, rir, contar belissimamente uma história, ativar a memória, promover uma epifania, uma experiência sensorial. Este é o trabalho do ator”, desabafou.

A Globo vem apostando em influenciadores digitais no elenco de novelas para alavancar a audiência do horário nobre da emissora. Alguns exemplos são Jade Picon, que atuou em Travessia (2022), e Rafa Kalimann, que está no ar em Família é Tudo.