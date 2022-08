A inusitada visita que William Bonner recebeu no Jornal Nacional

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quinta-feira passada, 4, foi um fechamento atípico para os bastidores do Jornal Nacional. Isso porque William Bonner e Renata Vasconcellos receberam uma visita inusitada enquanto decidiam as matérias que levariam ao ar. O cachorro Malcom, um dos convidados do podcast “Bichos Na Escuta”, saiu diretamente de Marabá (PA) para dar uma volta pelos estúdios da Globo, no Rio, com o seu tutor Gustavo Ramos, conhecido como “Sr. Ramos”.

Com mais de três milhões de seguidores somados no Tik Tok, Instagram e Youtube, Malcom Salsicha é o maior fenômeno pet das redes sociais, fato chancelado com dois dos principais prêmios da internet: o “Pet do ano” do TikTok, por votação popular e campeão do troféu iBest, na mesma categoria, em 2021. O cachorrinho caramelo da raça Dachshund, natural de Marabá, tem 4 anos e já conquistou uma legião de seguidores. Gustavo dubla o cachorro e arranca boas risadas de todos. Bonner e Renata aproveitaram para tietar o pet.