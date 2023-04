A inusitada união de Selena Gomez e Meryl Streep

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Campeã em seguidores no Instagram (412 milhões), Selena Gomez, 30 anos, vem tentando persuadir a veterana Meryl Streep, 73, a se lançar no mundo dos posts e reposts. Em vão. A atriz que mais amealhou indicações ao Oscar (21) não tem e não quer ter perfil. Foram as gravações da terceira temporada da série Only Murders in the Building, da Star+, que promoveram a improvável aproximação da dupla. Selena não perdeu tempo em alardear a parceria. “Não tenho palavras para explicar como esse trabalho tem sido delirantemente desafiador para mim, ao lado da mulher que adoro, admiro e amo”, rasgou-se em elogios a Meryl, que, por motivos óbvios, não deu like.

Publicado em VEJA de 3 de maio de 2023, edição nº 2839