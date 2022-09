A inspiração do look de Michelle Bolsonaro para funeral da rainha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Michelle Bolsonaro apareceu neste domingo, 18, com um vestido preto com gola em alfaiataria inglesa, botões que homenageiam o Reino Unido e martingale em rolotê, técnica usada em coletes e roupas miliares. O traje de luto solene foi complementado por um chapéu Pillbox, assinado por Graciela Starling, de São Paulo, um colar de pérolas e sapatos da loja Lilian Soares. Tudo isso para que Michelle pudesse causar – mas sem exageros – no funeral da rainha Elizabeth, ao lado do marido, Jair Bolsonaro (PL). A estilista catarinense Luhana Pawlick foi a responsável pelo visual da primeira dama; e o modelo foi inspirado em princesas como Kate Middleton, da Inglaterra, e Letizia, da Espanha.