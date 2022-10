A inédita reação de Chico Buarque ao ouvir axé em comício de Lula em BH

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 9 out 2022, 20h24 - Publicado em 10 out 2022, 07h00

Em Belo Horizonte, para shows de sua mais recente turnê que viaja pelo país, Chico Buarque surpreendeu a todos neste domingo, 9. Além de comparecer a um comício do ex-presidente Lula (PT), no centro da capital mineira, ele subiu ao carro de som. Pensa que acabou? Mais surpresa. Ele pulou, literalmente, ao lado do candidato petista ao som de Vai dar PT, música de axé que tem sido executada nos eventos. Chico estava com Mônica Salmaso, com quem divide os shows, e do estilista Ronaldo Fraga.