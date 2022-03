A inédita gravidez de uma participante dentro do BBB 22: a confirmar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pode não ser nada. Mas, sim, pode ser que a participante do BBB 22 Natália Deodato esteja grávida. Ela se relaciona sexualmente com o designer Eliezer há quase um mês e no domingo contou aos outros integrantes do reality que vem sentindo “um enjoo forte”. Natália já teria se submetido a exames, mas o resultado ainda não foi divulgado. Caso dê positivo, este será o primeiro bebê gerado dentro do confinamento na história do reality. A equipe que administra as redes de Natália nega que ela tenha feito o teste, baseada nas imagens transmitidas pela TV. Procurada por VEJA, a Globo ainda não se manifestou sobre o assunto.

