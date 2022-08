A inédita exclusão de atriz sempre presente em novelas de Glória Perez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Presença certa nas novelas de Glória Perez, a atriz Totia Meirelles está de fora do elenco de Travessia, próxima novela das 9, que substitui Pantanal em outubro. Gloria a escalava para todas as suas novelas desde O Clone, em 2001. Foram seis produções, incluindo uma minissérie, neste período. Sem contrato fixo com a emissora, Totia foi deixada de lado dessa vez. O público vai sentir sua falta. Por enquanto, apenas projetos para o teatro – ela está em cartaz no Rio com a peça Herivelto como conheci, baseado no livro de Cacau Hygino e Yaçanã Martins. Veja abaixo o levantamento da coluna sobre os trabalhos da atriz com a autora.

O clone – 2001 – personagem: Laurinda de Albuquerque

América – 2005 – personagem: Vera do Nascimento

Amazônia (minissérie) – 2007 – personagem: Dalva

Caminho das Índias – 2009 – personagem: Drª. Aída Motta

Salve Jorge – 2012 – personagem: Wanda Rodrigues / Adalgisa

A força do querer – 2017 – personagem: Maria Helena Borges Garcia (Heleninha)