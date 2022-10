A indireta para Bolsonaro no broche que Lula usou no Debate da Band

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Chamou a atenção o broche que Lula (PT) usou no Debate da Band, na noite deste sábado, 16. O que significa? É o símbolo da campanha da mobilização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – uma flor amarela. A ideia da campanha surgiu durante de 2009, porém, com a repercussão e aderência da sociedade, o que era para ser apenas algo pontual, se tornou um símbolo. O uso do broche é uma indireta a Bolsonaro (PL), que se viu nos últimos dias envolvido numa polêmica com frase de teor comparado à pedofilia.