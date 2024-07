A indireta de Michelle após crítica de Carlos Bolsonaro sobre bebê

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou uma foto ao lado da mulher Lívia Orlett, com Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. No registro, a filha do deputado, Aurora, de quatro meses, está no colo do ex-presidente. A publicação, porém, recebeu uma reclamação do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que deixou claro uma rixa na família. “Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não! De qualquer forma, Parabéns sempre, Grande Nikolas”, escreveu Carlos. Na mesma aba de comentários, Michelle, deixou evidente que a relação entre ambos é ruim. “Que Deus livre e guarde a nossa Aurora de toda inveja e maldade”.

Nos bastidores, o vereador atribui a Michelle o distanciamento que Bolsonaro tem adotado em relação à neta Julia, de um ano e cinco meses, filha de Carlos com Martha Seillier. O ex-presidente teria visitado poucas vezes a herdeira desde seu nascimento. Há alguns meses, a ex-primeira-dama fez elogios a Eduardo Bolsonaro e críticas ao seu irmão mais velho, sinalizando que não vê Carlos com condições de assumir um cargo de liderança no PL.