A indicação da tia que mudou a carreira de Leticia Colin

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Leticia Colin usou as redes sociais neste domingo, 14, para homenagear o aniversário de 60 anos da tia Adriana Colin e revelou uma curiosidade sobre o início de sua carreira. A atriz contou que foi a jornalista, conhecida por trabalhos na TV com Faustão quem a indicou para sua primeira agência de atores e modelos.

“A primeira Adriana da minha vida é ela! Minha tia querida faz aniversário hoje”, escreveu Leticia, fazendo referência à personagem que interpreta atualmente em Quem Ama Cuida. “Foi dela a indicação da primeira agência de atores e modelos para onde fui. Aos 8 anos ela sinalizou um caminho. Um passo tão gentil, tão firme e com tanto amor, como só ela sabe fazer”, afirmou. Adriana Colin passou pelo Domingão do Faustão, onde ficou entre 2002 e 2013.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente