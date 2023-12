A incrível transformação de Julio Andrade para viver Betinho em série

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Lente azul nos olhos, peruca que simula calvície, cabelos descoloridos, menos 7 quilos na balança, prótese dentária e nasal. Esses são alguns dos ingredientes da metamorfose por que passou Julio Andrade, 47 anos, para viver o sociólogo Herbert de Souza na série Betinho: No Fio da Navalha, do Globoplay, sobre o fundador da campanha de solidariedade contra a fome e a miséria, morto em 1997 (nas fotos, o antes e o depois). O ator diz que, de tão transformador o papel, também passou a ver o mundo sob um novo filtro. “Não foi só a careca. Minha busca foi tentar entendê-lo, algo muito mais de dentro para fora”, filosofa ele, que contracenou com seu irmão, o ator Ravel, 32, na pele do irmão caçula de Betinho, Chico Mário.

Publicado em VEJA de 15 de dezembro de 2023, edição nº 2872