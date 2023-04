A incrível suspeita de Matthew McConaughey sobre Woody Harrelson

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O que era uma piada recorrente em Hollywood virou uma desconfiança pra valer: Matthew McConaughey, 53 anos, suspeita que Woody Harrelson, 61, (à dir.) seja seu irmão. A hipótese surgiu durante uma viagem das famílias dos dois atores à Grécia. A mãe de McConaughey, Mary, revelou que “conhecia” o pai de Harrelson. “Todos entenderam as reticências que minha mãe deixou após ‘conhecia’ ”, relatou o ator, que passou a investigar as coincidências com Woody, de quem é amigo há vinte anos. Convenientemente, a história veio à tona às vésperas do lançamento da série Brother from Another Mother, da Apple TV+. Vale lembrar que o pai de Woody (e talvez de Matthew), Charles Harrelson, era um assassino de aluguel, condenado à prisão perpétua, que morreu em 2007, depois de um ataque cardíaco. Nenhum teste de DNA foi marcado ainda.

Publicado em VEJA de 26 de abril de 2023, edição nº 2838