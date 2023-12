A incrível série que o Globoplay quase rejeitou

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um militante engajado contra o governo na ditadura civil-militar do Brasil, ficando oito anos em exílio fora do país, sem deixar de lutar por grandes causas sociais. A nova produção do Globoplay, que estreia nesta sexta-feira, 1, conta a história de Herbert de Souza, conhecido como Betinho, fundador da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, maior campanha de solidariedade do Brasil, que completa 30 anos em 2023.

A série, protagonizada e dirigida por Julio Andrade, também conta com os atores Leandra Leal, Humberto Carrão, Andréia Horta, Ravel Andrade, irmão de Julio, entre outros. Porém, aí vem a curiosidade. Betinho: No Fio da Navalha, criada por José Junior, quase não saiu do papel. Durante o lançamento nesta semana, o produtor e fundador do AfroReggae falou sobre como a chegada de Erick Bretas no cargo de diretor de Produtos Digitais e Canais Pagos da Globo foi crucial para o desenvolvimento da história. “Curiosamente, a gestão antiga do Globoplay não quis essa história. E não me surpreendeu o Erick. Quando ele era executivo de jornalismo no Rio, fiz um tour com ele pelas favelas. E logo na sequência ele criou o Parceiros RJ, em que pegou pessoas da favela e deu protagonismo para apresentar um quadro”, recorda José.

Erick ressaltou que a vida de Betinho necessitava de uma série para contar a importância dessa personalidade. “Tem uma razão do porquê querer tanto contar a história do Betinho. Eu reputo ele como o maior brasileiro que vi no meu período de tempo. E eu vi o Ayrton Senna, Pelé, Lula, grandes atores, diretores, mas aquela figura, que tinha uma fragilidade imensa pela doença, e ao mesmo tempo uma força de vontade de mudar o mundo, é um paradoxo para mim”, define. A coluna assistiu o primeiro episódio e garante: é imperdível. Prepare os lencinhos, que a emoção rola solta.