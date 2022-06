A incoerência feminista que incomoda em ‘Pantanal’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na novela Pantanal, Guta (personagem de Julia Dalavia) vem recebendo diversas críticas do público, por causa do discurso maciçamente feminista, que destoa de todo o conjunto. Filha do fazendeiro Tenório (Murilo Benício) com Maria Bruaca (Isabel Teixeira), Guta se envolve com o bronco Tadeu (José Loreto). Sempre certa de suas convicções progressistas, ela se coloca contra as atitudes machistas do pai, e não aceita que ele tenha duas famílias. Também bate de frente com o namorado, ao afirmar que não pretende ser mandada por ele.

Ainda assim, numa cena no começo do mês, Guta mostrou a incoerência na qual se insere. Ao invés de defender a mãe e criticar os papéis sempre destinados à mulher no âmbito doméstico – como cozinhar para a família –, preferiu mostrar sua irritação boba em ter que fazer a própria comida. Esses deslizes no texto da personagem têm feito os telespectadores mais exigentes e atentos torcerem contra a mimada Guta. Feminismo? Só quando lhe convém.

