A impressionante mudança física de Mindy Kaling no Oscar

Uma das estrelas da 95ª cerimônia do Oscar, na noite deste domingo, 12, Mindy Kaling, de 43 anos, chamou a atenção pela perda de peso. Em um vestido branco da estilista Vera Wang, com recortes acima da cintura, ela deixou à mostra as novas medidas. A comediante americana já contou diversas vezes sobre a sua luta com o peso. Ao surgir bem mais magra, ela explica que seu foco agora é a saúde e não mais a vaidade.