A impressionante instalação-manifesto de Siron Franco em São Paulo

Olhe para cima. É a alguns metros sobre a linha do horizonte que Siron Franco, um dos principais artistas plásticos do Brasil, montou uma instalação visualmente impactante, que será inaugurada neste sábado (15), em São Paulo. A obra é composta por 365 manequins de diferentes tamanhos, suspensos por um cabo de aço a seis metros do chão.

A instalação presta homenagem às vítimas da pandemia e aos profissionais de saúde que trabalham no combate à Covid-19 e, segundo Siron, “também traduz reflexões geradas pelo distanciamento social, da importância do contato físico, da celebração da vida”. Batizada de Renascimento, a obra foi montada em plena Avenida Paulista, no jardim da Casa das Rosas.

