A ideia de empresários para salvar toneladas de alimentos do desperdício

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Leonardo Mencarini, 30 anos, e Lucas Rolim, 28, se conheceram na universidade de Stanford, na Califórnia, em 2022. Buscando empreender em um mercado que gerasse impacto socioambiental, encontraram um desafio relacionado ao estoque excedente das indústrias de alimentos e bebidas. Juntos, criaram o Mercado Único, empresa que utiliza tecnologia para solucionar o problema.

Atualmente a dupla trabalha com quatro multinacionais de alimentos. “O Mercado Único é uma plataforma B2B que utiliza Inteligência Artificial, tecnologia de ponta e dados para otimizar a gestão e as vendas do estoque excedente das indústrias. A empresa conecta automaticamente fornecedores a varejistas e distribuidores, oferecendo produtos com baixa rotatividade ou próximos do vencimento com descontos. Apenas no primeiro semestre de 2024 evitamos o desperdício de 200 toneladas de alimentos. E em 2025 planejamos evitar a perda de mais de 10.000 toneladas”, explica Leonardo, formado em direito, com MBA pela FGV, além de ser cofundador e ex-CEO da marca de vinhos Veroni. Já Lucas é mestre em engenharia da computação pela UFRJ e ex-diretor de Data & Analytics da Hurb.

Uma das funcionalidades da plataforma é um modelo de leilão automatizado. A indústria informa o preço mínimo e os compradores enviam os valores que estão dispostos a pagar. Quanto mais próximo do vencimento, maiores são os descontos. “Existem diversos compradores menores buscando itens com desconto e aptos a comercializar os produtos de forma veloz. Principalmente mercados, cozinhas industriais, caterings e hotéis. Os compradores mais frequentes são os mercados que atendem populações de baixa renda”, diz Leonardo, que pensa em expandir a atuação, ofertando outras categorias que apresentam o desafio do desperdício, como o setor de cosméticos e itens de higiene.