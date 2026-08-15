“A idade às vezes pesa”, diz Ary Fontoura sobre atuar aos 93 anos

Aos 93 anos, Ary Fontoura segue em atividade. Neste ano, atuou em Velhos Bandidos, ao lado de Fernanda Montenegro, Tony Tornado, Reginaldo Faria, Bruna Marquezine e Vladimir Britcha. “Evidentemente que a idade, às vezes, pesa. É um cansaçozinho, mas a gente se recupera e volta a fazer. Enquanto a vida é esperança, vamos seguindo. Vamos fazendo o que é possível. Foi um trabalho maravilhoso, difícil, mas de um filme que nós fizemos para o mundo”, conta.

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O filme demorou três meses para ser gravado e foi indicado ao Prêmio Grande Otelo, que aconteceu na terça-feira, 4. A produção ganhou na categoria de Melhor Longa-Metragem de Comédia. “Foi tudo tão elaborado, tivemos tanto tempo para realizar tudo, que não ficou faltando nada, nenhuma dúvida. Todas elas foram dissipadas, a gente se harmonizou com os outros personagens também, tivemos esse tempo. Foi um trabalho maravilhoso. Um trabalho que não tinha tempo para terminar. Em três meses fizemos a comédia. E foi agradável por isso, pela não pressa e pela possibilidade de realizar um trabalho melhor”.

Apesar do sucesso, Ary não planeja voltar ao papel. ‘Enquanto a gente está vivo, tem esperança. As coisas estão por aí, mas não é para mim”, afirma.

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