A ida de Carla Bruni a Cannes em meio à prisão do marido Sarkozy

Praticante da liberdade, igualdade e fraternidade, o tapete vermelho do Festival de Cannes todo ano acolhe, ao lado de medalhões das telas, uma infinidade de starlets e modelos, muitas modelos. Figura das mais carim­ba­das, a inglesa Naomi Campbell, 53 anos, comemorados na tradicional festa de arromba que promove em pleno festival, desfilou para os fotógrafos em três pré-­estreias, sendo a mais impactante aquela em que exibiu o rosto lisíssimo e o corpo perfeito vestindo um Valentino vermelho cheio de recortes. Companheira de geração, Carla Bruni, 55 anos, acenou e jogou beijinhos trajando um top metálico e minissaia da grife Céline. Quem sabe ali, sob os holofotes, pode esquecer por um instante a confirmação, com efeito imediato (embora ele ainda esteja recorrendo), da prisão domiciliar com tornozeleira do marido, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, condenado por corrupção.

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2023, edição nº 2843