A homenagem para Silvio Santos nos cinemas de todo o país

Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos. Grande ícone da televisão brasileira, o comunicador será homenageado nos cinemas com o filme Sílvio, que estreia em setembro.

Com roteiro de Anderson Almeida e protagonizada por Rodrigo Faro, a cinebiografia é baseada em uma história real do apresentador e tem como fio condutor o sequestro sofrido por Silvio e sua filha Patrícia Abravanel, há cerca de 20 anos. Em agosto de 2001, o comunicador foi mantido refém por oito horas na sua casa por Fernando Dutra Pinto, que será retratado no longa pelo ator Johnnas Oliva.

Nas redes sociais, Faro lamentou a morte do dono do SBT: “O Brasil perde hoje o maior nome da televisão brasileira, um gênio da comunicação. Silvio se foi, mas seu legado será eterno. Foi assistindo Silvio na TV que eu descobri a minha vocação. Silvio foi uma inspiração para mim e para todos aqueles que trabalham com comunicação nesse país. Que honra ter conhecido e aprendido com esse grande artista. Descanse em paz Silvio. Meu abraço e meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda família SBT. ‘Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar’!

Além de Rodrigo Faro e Johnnas Oliva, o filme conta com nomes como Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Polliana Aleixo, Adriana Lodoño, Ana Paula Lopez, Marjorie Gerardi, Duda Mamberti e Paulo Gorgulho no elenco.

Em decorrência da morte do apresentador, a pré-estreia do filme, que aconteceria na segunda-feira, 19, no Rio de Janeiro, e na quarta-feira, 21, em São Paulo, foram canceladas.

