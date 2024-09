A homenagem de fãs de Katy Perry no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Katy Perry provou ser uma verdadeira diva pop. A cantora que veio encerrar o dia delas no Rock in Rio inspirou uma multidão de fãs a se vestirem igual a ela no clipe de Califórnia Gurls. Os seus looks icônicos no vídeo envolvem perucas coloridas, roupas brilhantes e muito gummy bears. Patricia Motta, 41, saiu do Paraná para assistir a artista com sua filha Maria Júlia, 20. “É meu primeiro Rock in Rio, admiro muito a Katy e não tinha como não me inspirar nela”, contou Patricia que costurou toda a roupa. “Sempre fui muito fã da Katy, é como realizar um sonho, principalmente vestida como ela”, completou Maria.