A homenagem ao Rio na coleção Resort 2024 de Carolina Herrera

O diretor criativo Wes Gordon continua a reinventar os icônicos códigos da casa Herrera de novas maneiras cativantes, através de diferentes proporções, tecidos e uma paleta de cores em tons de arco-íris ancorada no preto característico de Nova York. Assim foi visto no desfile/festa promovido em Santa Tereza, no Centro do Rio, nesta quinta-feira, 1.

Um duo de peças em tule é um triunfo do ateliê de Nova York, feito a partir de centenas de camadas de tule recortado à mão, em ondas ondulantes de preto e branco, prestando homenagem ao calçadão modernista projetado pelo arquiteto paisagista brasileiro Roberto Burle Marx. A coleção é acentuada por joias vibrantes em tons de explosão estelar, cintilando sob o sol do crepúsculo. Em nota à imprensa, a assessoria da grife comentou a forte chuva que cancelou o desfile e precisou lidar com o imprevisto – tudo com muita destreza.

“Mãe natureza e o clima tropical brasileiro provaram ser a verdadeira musa. Enquanto os convidados chegavam para desfrutar de um delicioso coquetel ao pôr do sol e um arco-íris de tirar o fôlego que tomou conta da paisagem ao longo da passarela, uma tempestade prolongada e inesperada chegou no local do show. Imediatamente, os convidados foram acompanhados para se juntarem a festa adjacente ao local, uma estufa na selva, construída para a ocasião. Enquanto as modelos desfilavam descalças, na chuva, segurando seus sapatos, provocando uma cena emocionante e romântica da Garota de Ipanema”.

A seguir, alguns registros dos presentes na megafesta que se tornou histórica para o mundo da moda na Cidade Maravilhosa.

