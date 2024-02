A homenagem a Silvio Santos em desfile sobre camelôs

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vendedor ambulante aos 14 anos, ainda na década de 1940, o hoje apresentador e empresário Silvio Santos, dono do SBT, estrela o segundo carro da Inocentes de Belford Roxo, que trata sobre a história da criação dos mercados no Brasil. A escola, que desfila na Série Ouro, segunda divisão do Carnaval do Rio, traz à Sapucaí nesta sexta-feira, 9, um enredo justamente sobre a arte dos camelôs.