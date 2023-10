A história que Xuxa repete para voltar por cima após documentário

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após falar de tudo no documentário sobre sua vida e carreira, Xuxa Meneghel, 60 anos, volta às origens na produção do filme infanto-juvenil Uma Fada Veio Me Visitar. É a segunda tentativa de emplacar boa bilheteria com a adaptação do livro de Thalita Rebouças, que na primeira vez amargou um fiasco. A ideia agora é mirar os holofotes em Xuxa, que dá vida à Fada Tatu e topou gravar a película em uma maratona de menos de duas semanas. “Eu não bebo, não fumo, não cheiro. Estava do jeito que eu sou mesmo e consegui segurar o ritmo”, conta a apresentadora, que aproveitou para expor o lado místico. “Existem fadas, claro que existem. Estava no meu quarto, em Angra dos Reis, quando vi uma luzinha. Achei que fosse vaga-­lume, mas, quando cantava, a luzinha aumentava”, garante ela.

Publicado em VEJA de 13 de outubro de 2023, edição nº 2863