A história do quadro de Di Cavalcanti destruído por terroristas

Por meio de imagens obtidas na internet, logo foi possível verificar que, entre os objetos destruídos por terroristas neste domingo, 8, no Distrito Federal, estava um quadro do pintor modernista Di Cavalcanti (1897-1976). Ao menos seis perfurações foram feitas na obra As Mulatas (datada de 1962), que ficava numa parede do terceiro andar do Palácio do Planalto. Os quadros de Di Cavalcanti têm batido sucessivos recordes em leilões no mercado internacional.

O investimento do artista na expressão da sensualidade dos gestos de mulheres que caracterizariam a brasilidade, expondo seu corpo e sua sensualidade, tinha como objetivo despertar o desejo masculino. Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo, mais conhecido como Di Cavalcanti, foi pintor, caricaturista e ilustrador brasileiro. Idealizou e participou da Semana de Arte Moderna de 1922, expondo 11 obras de arte e elaborando a capa do catálogo. Seu estilo artístico é marcado pela influência do expressionismo, cubismo e dos muralistas mexicanos. Abordou temas tipicamente brasileiros como, por exemplo, o samba e temas sociais do Brasil (festas populares, operários, as favelas, protestos sociais etc).