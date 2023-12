A hilária cena de Lázaro Ramos: ‘Pode destruir uma carreira séria’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acostumado a papéis densos, Lázaro Ramos, 45 anos, credita à colega Ingrid Guimarães a decisão de se arriscar em comédias tipo pastelão. “Ela pegou na minha mão e disse: ‘Você é ótimo comediante’. Eu acreditei, vê se pode”, relata, rindo. Os dois se esmeram no humor escrachado em O Primeiro Natal do Mundo, longa que acaba de estrear no Prime Video, sobre uma família que tem de lidar com o “sumiço” da data. “Sem Natal não tem ceia e os perus proliferam pelo Rio de Janeiro. Fizemos uma cena hilária, na qual eu e Ingrid somos atacados por perus selvagens no meio da rua”, diz Lázaro. “É uma imagem que pode destruir toda uma carreira séria construída até agora, como a dele”, diverte-se Ingrid.

Publicado em VEJA de 8 de dezembro de 2023, edição nº 2871